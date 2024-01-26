Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🎉 Лучшим ведущим радио «Море» 2023 года по итогам голосования стала Женя Гутенко Серебро завоевал Николай Волков, а бронзу — Арчи 👍 Опрос проводился на сайте телеканала «Крым 24» с 28 декабря 2023 года по 26 января 2024 года.