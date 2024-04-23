А вот и “Отец года” — команда Genshin Impact представила трейлер Арлекино Компания ...

А вот и “Отец года” — команда Genshin Impact представила трейлер АрлекиноКомпания HoYoverse опубликовала очередное видео Genshin Impact, посвященное новому персонажу Арлекино, в котором продемонстрировала главную звезду патча 4.
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