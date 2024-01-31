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Эксперты ВШЭ назвали черты, объединяющие российских миллиардеров

Эксперты ВШЭ назвали черты, объединяющие российских миллиардеров

Социологи составили портрет российских миллиардеров. Среди успешных людей оказались в основном мужчины из хороших семей, которые смогли заработать капитал в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере.

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