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Царьград

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Нилов анонсировал два этапа индексации пенсий в 2027 году

Нилов анонсировал два этапа индексации пенсий в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля и 1 апреля, сообщил Ярослав Нилов.

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Стэйси

Первый этап запланирован на 1 февраля, при этом величина повышения рассчитана на основе уровня фактической инфляции - все знают какие официальные уровни инфляции и какие на самом деле реальные. Почему-то они не совпадают