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Вечерний Новосибирск

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Водитель кадроцикла разбился на проселочной дороге под Новосибирском

Водитель кадроцикла разбился на проселочной дороге под Новосибирском

По предварительной информации вечером 20 июля около 17.00 часов на проселочной дороге между селами Гусельниково и Медведское водитель мужчина 1972 года рождения, управляя квадроциклом двигался в пути следования совершил опрокидывание транспортного средства.

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