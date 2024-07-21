Водитель кадроцикла разбился на проселочной дороге под Новосибирском

По предварительной информации вечером 20 июля около 17.00 часов на проселочной дороге между селами Гусельниково и Медведское водитель мужчина 1972 года рождения, управляя квадроциклом двигался в пути следования совершил опрокидывание транспортного средства.
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