«Наполи» исключил Зелиньского из заявки на ЛЧ – он не сыграет с «Барсой». Летом хавбек уйдет в «Интер» бесплатно

Также в заявку на матчи турнира не попал новичок «Наполи» Леандер Дендонкер, несколько дней назад перешедший из «Астон Виллы» на правах аренды.
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