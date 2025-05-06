Мужик взлетел на пылесосе, пока спускался в лифте 😅 Он зашёл в кабинку, двери закрылись, но провод от пылесоса остался снаружи.
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Мужик взлетел на пылесосе, пока спускался в лифте 😅 Он зашёл в кабинку, двери закрылись, но провод от пылесоса остался снаружи.
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