Гоночный уик-энд 5–6 сентября: от Формулы-1 в Монце до дрифта во Владивостоке

Первые осенние выходные обещают стать настоящим праздником для поклонников автоспорта и мотоспорта. Расписание плотное и разнообразное: Формула-1 на легендарной Монце, этапы чемпионатов мира по мотокроссу и супербайку, а в России — сразу несколько крупных событий от Москвы до Приморья.