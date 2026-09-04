Гоночный уик-энд 5–6 сентября: от Формулы-1 в Монце до дрифта во Владивостоке

Первые осенние выходные обещают стать настоящим праздником для поклонников автоспорта и мотоспорта. Расписание плотное и разнообразное: Формула-1 на легендарной Монце, этапы чемпионатов мира по мотокроссу и супербайку, а в России — сразу несколько крупных событий от Москвы до Приморья.
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