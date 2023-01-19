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Посол в США Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие, которое поставляется на Украину

Посол в США Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие, которое поставляется на Украину

Россия не оставит без ответа удары по своим территориям, в том числе и по Крыму. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов.

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