В Дзержинске прошел фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны»

Свой особенный голос Дзержинска — колокольный перезвон — звучал сегодня над городом. 6 сентября территория храма в честь преподобного Антония Великого вновь объединила сотни дзержинцев и гостей города на XIV фестивале колокольного звона «Антониевские перезвоны», который начался с Божественной литургии.