В Дзержинске прошел фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны»

Свой особенный голос Дзержинска — колокольный перезвон — звучал сегодня над городом. 6 сентября территория храма в честь преподобного Антония Великого вновь объединила сотни дзержинцев и гостей города на XIV фестивале колокольного звона «Антониевские перезвоны», который начался с Божественной литургии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ На кого на самом ...
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым