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Нижегородская правда

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В Дзержинске прошел фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны»

В Дзержинске прошел фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны»

Свой особенный голос Дзержинска — колокольный перезвон — звучал сегодня над городом. 6 сентября территория храма в честь преподобного Антония Великого вновь объединила сотни дзержинцев и гостей города на XIV фестивале колокольного звона «Антониевские перезвоны», который начался с Божественной литургии.

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