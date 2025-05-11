Жителям Междуреченская угрожает резкий рост уровня воды

Некоторые районы Междуреченского округа Кузбасса оказались под угрозой затопления.В Междуреченске Кемеровской области уровень воды в реках резко повысился из-за сильных осадков, появилась угроза местным жителям.
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