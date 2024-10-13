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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард Испании Гуиса: «Футбол стал скучным, все строится на силе. Невозможно быть нападающим – чуть-чуть выйдешь вперед и окажешься в офсайде, все контролирует машина»

– Что вы думаете о современном футболе? – Вся игра строится на силе. Футбол сейчас очень скучный. Быть нападающим стало невозможно.

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