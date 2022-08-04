Сосед продал квартиру, а через полгода женился на покупательнице. Кажется, я знаю его национальность...

Парочка сидит в кинотеатре и смотрит мелодраму. Девушка спрашивает: - Как ты думаешь, они в конце поженятся? - Вполне вероятно! Такие фильмы часто заканчиваются трагически! Идет мама с Вовочкой, навстречу им мужик: - Сынок поздоровайся с дядей… Вовочка: - Здрасьте! Мама: - Не так, поздоровайся, как папа здоровается… Тут Вовочка кидает на землю кепку и говорит: - Еб…ть мой лысый череп, кого я вижу! Переписка в Интернете на сайте знакомств: - А какое у вас телосложение? - Спортивное.