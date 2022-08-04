Зашибись

27 131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Оголихина
    😄😄Американские горк...
  • Larisa Ivanova
    Играла не часто, и каждый раз из двух купленных билетов один без выигрыша, второй 50 копеек. А раз перед работой купи...А вы играли в сов...
  • Дмитрий Долженко
    Учился тогда в училище. Мама дала на обед рубль, а я тут же недалеко от училища, был "Колхозный рынок" и стоял на рын...А вы играли в сов...

Сосед продал квартиру, а через полгода женился на покупательнице. Кажется, я знаю его национальность...

Сосед продал квартиру, а через полгода женился на покупательнице. Кажется, я знаю его национальность...

Парочка сидит в кинотеатре и смотрит мелодраму. Девушка спрашивает: - Как ты думаешь, они в конце поженятся? - Вполне вероятно! Такие фильмы часто заканчиваются трагически! Идет мама с Вовочкой, навстречу им мужик: - Сынок поздоровайся с дядей… Вовочка: - Здрасьте! Мама: - Не так, поздоровайся, как папа здоровается… Тут Вовочка кидает на землю кепку и говорит: - Еб…ть мой лысый череп, кого я вижу! Переписка в Интернете на сайте знакомств: - А какое у вас телосложение? - Спортивное.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх