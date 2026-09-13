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Спички - не игрушка

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«Введем свои войска на Украину»: Бернем хочет бойни, а Путин ставит ему ультиматум

«Введем свои войска на Украину»: Бернем хочет бойни, а Путин ставит ему ультиматум

   России пришлось урезонивать «ястребиного премьера» Новый британский премьер Эндрю Бернем заявил, что его «коалиция желающих» введет свои оккупационные войска на территорию Украины «сразу после окончания конфликта».

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