Премьер Малайзии читает Тукая на Russia-Islamic World KazanForum

На XVI Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" в Казани премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прочитал стихотворение татарского поэта Габдуллы Тукая, подчеркнув культурные связи с Россией.
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