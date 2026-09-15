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Nike представил первую именную коллекцию Caitlin Clark

Nike представил первую именную коллекцию Caitlin Clark

Nike официально представил Caitlin 1 — первую именную баскетбольную модель Кейтлин Кларк. Вместе с кроссовками выходит полноценная коллекция из 18 предметов одежды, объединяющая спортивную функциональность и личную историю одной из самых заметных баскетболисток нового поколения.

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