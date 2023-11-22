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Politico: Киев выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel

Politico: Киев выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel

Киевский режим до прихода зимнего сезона строит надежды на получение от Соединённых Штатов рассчитанных на малый диапазон радарных установок Sentinel для того, чтобы оборонять задействованные в создании вооружения предприятия.

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