Киевский режим до прихода зимнего сезона строит надежды на получение от Соединённых Штатов рассчитанных на малый диапазон радарных установок Sentinel для того, чтобы оборонять задействованные в создании вооружения предприятия.
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