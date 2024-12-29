Знаменитости, которые стали блондинками в 2024 году

2024 год официально стал годом блондинок. Не только все профессионалы назвали этот классический оттенок одним из главных цветовых трендов на зиму и последующие годы, но и многие из наших любимых знаменитостей также тяготели к золотистым тонам.
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