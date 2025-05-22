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Царьград

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Латиноамериканских наемников ВСУ ликвидировали при попытке прорыва границы

Латиноамериканских наемников ВСУ ликвидировали при попытке прорыва границы

Бойцы группировки войск «Север» ВС России ликвидировали группу латиноамериканских наемников ВСУ при попытке прорыва границы.

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