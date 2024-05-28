Петушок соединил Запад с Востоком: в Петербурге открывается Всероссийский театральный фестиваль, посвящённый 225-летию Пушкина

Фестиваль откроет стрит-арт-перформанс "GRAF.Пушкин". Строительный забор, установленный в связи с ремонтными работами перед фасадом Театра-фестиваля "Балтийский дом", на глазах публики превратится в галерею под открытым небом.
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