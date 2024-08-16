Мирошник: Нет гарантий, что Украина не применит «грязную» ядерную бомбу

Представитель МИД Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что не существует аргументов для того, чтобы отметать возможность проведения киевским режимом провокационной операции с задействованием «грязного» ядерного оружия для атаки на расположенных в приграничной зоне АЭС.