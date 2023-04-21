Политика Сегодня

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«СП»: жены сражающихся в Марьинке солдат ВСУ призывают «снимать скальпы» с российских бойцов

«СП»: жены сражающихся в Марьинке солдат ВСУ призывают «снимать скальпы» с российских бойцов

Супруги украинских военных, которые участвуют в боевых действиях на Марьинском направлении, требуют от собственных мужей проявлять максимальную жестокость к противнику и «снимать скальпы» с российских бойцов.

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