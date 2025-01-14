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Раскрыта средняя стоимость нового автомобиля по итогам 2024 года

Раскрыта средняя стоимость нового автомобиля по итогам 2024 года

Средняя стоимость новой машины почти не изменилась, уверяет "Авто.ру"В распоряжении агентства ТАСС оказались аналитические материалы "Авто.

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