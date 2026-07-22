Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев Россия не является другом США, заявил на слушаниях в Сенате председатель объединенного ком.
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Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев Россия не является другом США, заявил на слушаниях в Сенате председатель объединенного ком.
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