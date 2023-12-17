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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жальгирис» подумывает о том, чтобы расстаться с Кинаном Эвансом

«Жальгирис» рассматривает возможность расставания с Кинаном Эвансом (27 лет, 191 см), учитывая, что летом разыгрывающий станет свободным агентом.

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