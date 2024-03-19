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В Брянской области озвучили сроки начала охоты на пернатую дичь

В Брянской области озвучили сроки начала охоты на пернатую дичь

С 30 марта в Брянской области начнется сезон весенней охоты на птиц. Энтузиасты охоты смогут заниматься своим хобби, придерживаясь установленных правил и сроков, определенных региональным департаментом природных ресурсов и экологии.

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