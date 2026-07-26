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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стролл проведет 200-ю гонку в карьере на Гран-при Венгрии. Ланс станет 25-м пилотом в истории «Ф-1» с таким показателем

Пилот « Астон Мартин » Ланс Стролл выступит в 200-й гонке в карьере в рамках Гран-при Венгрии . Перед стартом заезда статистика гонщика за все время выступлений в «Ф-1» включает в себя 325 очков, 3 подиума и 1 поул-позицию.

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