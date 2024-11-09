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Морпехи ЧФ захватили позиции и уничтожили боевиков ВСУ в курском приграничье

Морпехи ЧФ захватили позиции и уничтожили боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео с захваченных позиций с уничтоженной боевой техникой и украинскими боевиками во время выполнения боевых задач военными бригады морпехов Черноморского флота группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.

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