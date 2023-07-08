Полный текст: https://finfeel.ru/post/dm-britaniya-raspolagaet-vsego-ostavshimisya-40-boesposobnymi-tankami-i-ne-mozhet-voevat-s-rfDaily Mail: у Британии осталось только 40 танков, готовых к войнеПо информации Daily Mail, сегодня Великобритании не под силу воевать против России, ведь в Королевстве осталось 40 танков.
В Соединённом Королевстве проблема не недостаток военной техники, а - отсутствие мозга
Комментарии
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Алексей Горшков
Всегда,когда получаю информацию о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! От 1941 года 32 отнимем - 1909-й получается! А нам ещё в голову вбивали,что в Великую Отечественную войну мы с устаревшим вооружением вступали! Но это я в сторону отвлёкся! Советского вооружения "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!
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17 час.
Ирина Черных
Англосаксы, привыкшие врать, обманули самих себя, позволив своей жадности взять верх над мудростью и разумом. А жадность, как известно, приводит к глупости, которую англосаксы уже не могут скрывать.
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14 час.
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