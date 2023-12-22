Марочко: ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) используют в качестве позиций для обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) сельские дома и подвалы в поселке Заречное, который находится на территории ДНР.
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