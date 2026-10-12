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Царьград

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Россия вышла на второе место в мире по числу криосохраненных людей

Россия вышла на второе место в мире по числу криосохраненных людей

В жидком азоте хранятся тела 109 человек, уступая только США.Россия заняла второе место в мире по числу крионированных людей — на сегодняшний день в стране заморожено 109 тел.

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