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Царьград

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Русские войска на подступах к Днепропетровщине: ВСУ оттесняются на 5 км.

Русские войска на подступах к Днепропетровщине: ВСУ оттесняются на 5 км.

Русские военные приблизились на пять километров к границе с Днепропетровской областью, продолжая оттеснять Вооруженные силы Украины.

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