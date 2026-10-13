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Мировое обозрение

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Ловушка прямо под кроватью: Боец Майорчик объяснил схему минирования домов солдатами ВСУ

Ловушка прямо под кроватью: Боец Майорчик объяснил схему минирования домов солдатами ВСУ

Главное в тезисах: Место и находка: в посёлке Никольское Запорожской области в одном из жилых домов обнаружено взрывное устройство, замаскированное под обычную коробку.

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