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ГИБДД освоит новый способ борьбы с нарушителями

ГИБДД освоит новый способ борьбы с нарушителями

Точные сроки внедрения системы не указаны, но речь о перспективе ближайшего будущего. Материалы по теме Системы распознавания лиц участников дорожного движения, могут в ближайшем будущем появиться на балке патрульных машинах Госавтоинспекции.

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