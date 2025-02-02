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Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили свыше 1,2 тысячи боевиков

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили свыше 1,2 тысячи боевиков

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции потери Вооруженных сил Украины составили более 1230 боевиков, следует из сводки Минобороны России 2 февраля.

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