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Россиянам назвали способы не попадаться на уловки маркетологов

Россиянам назвали способы не попадаться на уловки маркетологов

Чтобы повысить конверсии и продажи без ущерба для прибыли компании, маркетологи тестируют различные уловки, обещающие лучшие условия, однако важно сохранять ясность ума, так как не всегда они несут реальную выгоду, сообщил гендиректор и основатель маркетингового агентства VICTORY Group Тимур Гилимзянов.

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