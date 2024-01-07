В каком году Армения выйдет из ОДКБ: В России дали неутешительный прогноз

Станислав Бышок считает, что республика может покинуть военно-политический блок уже в 2024 годуПолитолог Станислав Бышок считает, что в текущем году на пространстве бывшего СССР могут произойти серьёзные изменения.
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