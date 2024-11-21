Star Wars: Outlaws получила первое сюжетное дополнение и вышла в Steam Сегодня компани...

Star Wars: Outlaws получила первое сюжетное дополнение и вышла в SteamСегодня компания Ubisoft объявила, что для Star Wars Outlaws стало доступно первое сюжетное дополнение Wild Card, позволяя игрокам продолжить своё путешествие по галактике.
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