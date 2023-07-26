Мировое обозрение

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Alphabet показала отличные финансовые результаты во втором квартале благодаря росту сегмента облачных технологий

Alphabet показала отличные финансовые результаты во втором квартале благодаря росту сегмента облачных технологий

Вчера компания Alphabet открыла сезон отчётности для крупнейших технологических компаний. Её акции взлетели на 7 % после основной торговой сессии, когда она представила финансовую отчётность за второй квартал, превзошедшую ожидания аналитиков.

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