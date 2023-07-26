Alphabet показала отличные финансовые результаты во втором квартале благодаря росту сегмента облачных технологий

Вчера компания Alphabet открыла сезон отчётности для крупнейших технологических компаний. Её акции взлетели на 7 % после основной торговой сессии, когда она представила финансовую отчётность за второй квартал, превзошедшую ожидания аналитиков.
Вчера компания Alphabet открыла сезон отчётности для крупнейших технологических компаний. Её акции взлетели на 7 % после основной торговой сессии, когда она представила финансовую отчётность за второй квартал, превзошедшую ожидания аналитиков.
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