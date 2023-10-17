Бывшему техническому директору FTX грозит до 75 лет тюрьмы после признания вины

Бывший технический директор разорившейся криптобиржи FTX, Нишад Сингх, признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве, объявленных в феврале этого года, и надеется на отсутствие тюремного заключения в рамках сотрудничества с прокуратурой.
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