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Бывшему техническому директору FTX грозит до 75 лет тюрьмы после признания вины

Бывшему техническому директору FTX грозит до 75 лет тюрьмы после признания вины

Бывший технический директор разорившейся криптобиржи FTX, Нишад Сингх, признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве, объявленных в феврале этого года, и надеется на отсутствие тюремного заключения в рамках сотрудничества с прокуратурой.

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