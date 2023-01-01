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Кучеров сделал две передачи в матче с «Аризоной» и стал 2-й звездой. У него 13+40 в 35 играх

Кучеров сделал две передачи в матче с «Аризоной» и стал 2-й звездой. У него 13+40 в 35 играх

Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Аризоной» и стал 2-й звездой. Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (5:3).

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