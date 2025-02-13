Аналитик Мелоян отметил усиление влияния России на мировой арене

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян заявил «Известиям», что телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, продемонстрировал, что многие международные вопросы не могут быть решены без диалога с Москвой.
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