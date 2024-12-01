Поражение «Барсы», Гончаренко угрожал судье, ничья «Баварии» и «Дортмунда», победы СКА, «Арсенала», «Милана» и другие новости

Лена Мисько

❗️«Подкуп судей был распространён во время моей работы в «Зените» Экс-наставник сине-бело-голубых Властимил Петржела высказался по поводу коррупционного судейского скандала в РПЛ. «Это всё грустно, но такое бывало и раньше в чемпионате России. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу, но, думаю, такое было. Судьи в чемпионате России часто ошибались на ровном месте в пользу соперников, иногда в нашу пользу. Странно, да, но тогда это было обычным явлением в футболе.