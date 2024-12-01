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Поражение «Барсы», Гончаренко угрожал судье, ничья «Баварии» и «Дортмунда», победы СКА, «Арсенала», «Милана» и другие новости

Поражение «Барсы», Гончаренко угрожал судье, ничья «Баварии» и «Дортмунда», победы СКА, «Арсенала», «Милана» и другие новости

1. В 17-м туре Мир РПЛ ЦСКА, играя дома в большинстве полчаса, на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0), «Акрон» одолел «Оренбург» (1:0).

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Комментарии
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КУАТ
.
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14 час.
Лена Мисько
это что было? ))
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11 час.
Лена Мисько
❗️«Подкуп судей был распространён во время моей работы в «Зените» Экс-наставник сине-бело-голубых Властимил Петржела высказался по поводу коррупционного судейского скандала в РПЛ. «Это всё грустно, но такое бывало и раньше в чемпионате России. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу, но, думаю, такое было. Судьи в чемпионате России часто ошибались на ровном месте в пользу соперников, иногда в нашу пользу. Странно, да, но тогда это было обычным явлением в футболе.
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9 час.

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