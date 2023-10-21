Воробьев: для Подмосковья очень важно сотрудничество с Китаем

Подмосковью интересно сотрудничество с Китаем в сфере технологий и образования, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время переговоров с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.
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