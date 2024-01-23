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Праздник сегодня, 23 января: традиции и запреты в день святителя Григория Летоуказателя

Праздник сегодня, 23 января: традиции и запреты в день святителя Григория Летоуказателя

Праздник сегодня, 23 января: традиции и запреты в день святителя Григория Летоуказателя Елена ГалицкаяСегодня, 23 января 2024 года, православные верующие отмечают народный праздник святителя Григория Летоуказателя.

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