Праздник сегодня, 23 января: традиции и запреты в день святителя Григория Летоуказателя Елена ГалицкаяСегодня, 23 января 2024 года, православные верующие отмечают народный праздник святителя Григория Летоуказателя.
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