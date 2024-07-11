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ВС РФ разгромили пришедшую на помощь «Магуре» 82-ю бригаду ВСУ под Волчанском

В публикации в Telegram-канале “Военная хроника” рассказывается о том, что 82-я бригада Вооружённых Сил Украины, отправленная на помощь запрещенной в РФ украинской нацистской группировке  “Магуры”, которая понесла катастрофические потери, также была разгромлена российской армией.

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