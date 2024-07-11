В публикации в Telegram-канале “Военная хроника” рассказывается о том, что 82-я бригада Вооружённых Сил Украины, отправленная на помощь запрещенной в РФ украинской нацистской группировке “Магуры”, которая понесла катастрофические потери, также была разгромлена российской армией.