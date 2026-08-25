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Царьград

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Две трети батальона морпехов ВСУ дезертировали под Купянском

Две трети батальона морпехов ВСУ дезертировали под Купянском

Боевики находились под мощным давлением русских бойцов и без ротации.Примерно две трети военнослужащих 1-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ дезертировали со своих позиций на Купянском направлении.

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