Две трети батальона морпехов ВСУ дезертировали под Купянском

Боевики находились под мощным давлением русских бойцов и без ротации.Примерно две трети военнослужащих 1-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ дезертировали со своих позиций на Купянском направлении.
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