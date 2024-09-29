Трамп пообещал провести митинг на месте покушения в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил о своем намерении вернуться в Батлер (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение, где проведет очередную встречу со своими сторонниками.
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