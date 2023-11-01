В Пушкинском музее показали древнюю Армению

Открылась выставка “Царство Урарту” В Пушкинском музее открылась выставка «Царство Урарту. Наследие древней Армении», которая на фоне обострения противоречий между Россией и Арменией звучит как высказывание.
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