Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии