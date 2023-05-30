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Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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